Roma Femminile, Spugna: "Col Como serve una grande gara, non vediamo l'ora di scendere in campo al Tre Fontane" (VIDEO)

Alla vigilia della sfida casalinga contro il Como, valida per la seconda giornata di campionato, il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna ha parlato ai canali ufficiali del club: "Avere tante nazionali vuol dire avere una squadra forte, il ritorno dalle Nazionali crea sempre qualche problema perché è un impegno importante. Abbiamo tante calciatrici, faremo le giuste valutazioni e sicuramente metteremo in campo la squadra migliore".

Il Como ha creato qualche problema anche lo scorso anno.

"Sì, il Como è stata la squadra che probabilmente lo scorso anno ci ha creato maggiori problemi, soprattutto dal punto di vista del gioco abbiamo fatto abbastanza fatica. Abbiamo vinto di misura e pareggiato in Coppa Italia. È una squadra che ha cambiato qualcosa, ma ha giocatrici giovani e valide. Dovremo fare una grande gara per portare a casa i tre punti".

Si ritorna a casa, per alcune calciatrici sarà il primo contatto con il Tre Fontane.

"Non vediamo l’ora di scendere in campo, domani ci sarà il nostro pubblico. Nella scorsa stagione ci ha trascinato, ci auguriamo sia così anche quest’anno e ne siamo convinti".