Roma Femminile, Spugna: "Abbiamo avuto un momento di blackout, ma importante iniziare con i 3 punti" - Greggi: "Contenta per il gol"

Al debutto in campionato la Roma di Alessandro Spugna batte il Milan per 4-2 in trasferta. Dopo la gara il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni del club. Le sue dichiarazioni:

Non era semplice, ma era importante iniziare con una vittoria.

“Era sicuramente importante iniziare con i tre punti, sapevamo di venire in un campo difficile. Loro hanno cambiato diverse giocatrici, anche noi. Il Milan sarà nelle prime posizioni, anche oggi l’ha dimostrato. Noi abbiamo avuto un blackout di un quarto d’ora, venti minuti, poi ci siamo ripresi da grande squadra che siamo. Oggi l’abbiamo dimostrato. Potevamo fare anche qualche gol in più. Dobbiamo migliorare, dobbiamo evitare quei momenti in cui facciamo tornare gli avversari in partita. Ma va bene così, dai”.

Il primo tempo 2-0 per la Roma, poi 2-2. E la partita è stata decisa dai cambi dalla panchina.

“Lo dico sempre, anche oggi è stato così. Nel calcio d’oggi decide molto la panchina. Le ragazze che sono entrate lo hanno fatto in maniera fantastica, al di là dei gol segnati. Chi entra dalla panchina deve sapere che può far la differenza come è successo oggi”.

Cosa di positivo porta via di questa gara? E su cosa bisognerà migliorare?

“Di positivo sicuramente il risultato, ma non solo. Anche il gioco. A tratti abbiamo fatto una partita veramente importante. Dovremo stare più attente su quei venti minuti della ripresa. Anche in campo internazionale non potremo permetterci questi momenti di rilassatezza”.

Anche Giada Greggi, oggi in gol, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Milan-Roma:

Quanto era importante iniziare con una vittoria?

“Questa gara era importantissima perché poi ci sarà la sosta per la nazionale. Volevamo ricominciare da dove avevamo finito, con la vittoria dello scudetto, quindi per riconfermarci”.

Avevi segnato nel match decisivo per lo scudetto, hai segnato di nuovo oggi. Peraltro, entrando dalla panchina.

“Sono contenta di aver dato questo contributo alla squadra, è stato un gol importante. Poi è arrivata la rete di Benny (Glionna, ndr), ci siamo diciamo riattivate dopo la mia segnatura. Questa vittoria ci stava tutta. Siamo una squadra forte, era importante ricominciare così”.

Quale è stata la difficoltà maggiore contro questo Milan?

“Il Milan ha fatto degli acquisti top. Essendo la prima partita, ci dobbiamo anche noi ritrovare. Poi con il passare dei minuti questo è successo ed è arrivato il risultato finale”.

