Roma Femminile, domani alle 13 il sorteggio del preliminare: le possibili avversarie

Domani alle ore 13 la Roma scoprirà il nome dell'avversaria che affronterà nel doppio confronto valido per la fase preliminare della Women’s Uefa Champions League. Ecco la nota ufficiale della società giallorossa in cui viene fatta chiarezza sulle possibili avversarie.

Le 15 squadre qualificate dal primo turno si uniscono alle squadre che iniziano in questa fase.

Il secondo turno è suddiviso in due percorsi: il percorso Campioni, a cui partecipa la Roma, e il percorso Piazzate.

Percorso Campioni

Le 11 vincitrici delle finali del primo turno raggiungono le tre squadre che entrano in gara in questa fase: Slavia Praha, Rosengård e Roma.

Le squadre sono divise in due fasce: teste di serie e non teste di serie.

La Roma rientra tra le sette squadre con i coefficienti più alti e affronterà quindi una tra:

AFC Ajax

ZFK Spartak Subotica

FC Vorskla



Apollon Ladies FC

Valur



AS FC Universitatea Olimpia Cluj



SK Brann

Come funziona il sorteggio

Le squadre di ogni percorso sono suddivise in due fasce in base al ranking per club. Non si possono incontrare i club della stessa federazione e la squadra estratta per prima gioca l'andata in casa.

