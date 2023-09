Champions League Femminile, Roma-Vorskla ai preliminari: andata al Tre Fontane tra il 10 e l'11 ottobre, il ritorno in Ucraina tra il 18 e il 19 ottobre (FOTO)

La Roma Femminile affronterà il Vorskla nel doppio confronto valido per il preliminare di Champions League. Il match di andata si giocherà al Tre Fontane il 10 e l'11 ottobre, mentre il ritorno in Ucraina tra il 18 e il 19 ottobre. Sarà una gara decisiva per le ragazze di Spugna, infatti la vincente di questa sfida accederà alla fase a gironi della massima competizione europea.