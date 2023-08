VIDEO - Roma Femminile: le ragazze cantano "Mai sola mai" insieme alle nuove arrivate

La Roma Femminile di Alessandro Spugna sta continuando la sua preparazione in vista dell'esordio in campionato contro il Milan di metà settembre (16/17). Per caricarsi ulteriormente in vista di questa partita le ragazze (compresi i nuovi acquisti) hanno cantato in cerchio l'inno "Mai sola mai" di Marco Conidi, come mostrato da un video postato proprio dal profilo X della squadra giallorossa: "Lezioni di canto anche per le nuove arrivate".

? MAI SOLA MAI ? ? Lezioni di canto anche per le nuove arrivate ?❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/tgs9zh2sI3 — AS Roma Femminile ?? (@ASRomaFemminile) August 28, 2023