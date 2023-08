Serie A Femminile, ecco il calendario della stagione 2023/24: per la Roma esordio in casa del Milan

Sorteggiato il calendario della Serie A Femminile, che nel weekend tra sabato 16 e domenica 17 settembre tornerà di scena. La Roma di Alessandro Spugna, campione d'Italia, esordirà in casa del Milan nel primo big match per le giallorosse.

Resta invariata la formula rispetto alla scorsa stagione: al termine della prima fase, le prime cinque squadre della classifica accederanno alla poule scudetto portandosi dietro i punti totalizzati nelle prime 18 giornate, stesso discorso per le squadre classificate dalla sesta alla decima posizione, che parteciperanno alla poule salvezza al termine della quale l'ultima retrocederà in Serie B e la penultima disputerà lo spareggio contro la seconda del campionato di B. La seconda fase prenderà il via tra il 16 e il 17 marzo e si concluderà il 18 e il 19 maggio.

IL CALENDARIO DELLA ROMA:

1a giornata: MILAN-ROMA

2a giornata: ROMA-COMO

3a giornata: POMIGLIANO-ROMA

4a giornata: ROMA-INTER

5a giornata: SAMPDORIA-ROMA

6a giornata: JUVENTUS-ROMA

7a giornata: ROMA-NAPOLI

8a giornata: SASSUOLO-ROMA

9a giornata: ROMA-FIORENTINA

(figc.it)

