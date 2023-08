Roma Femminile: ufficiale la cessione di Pettenuzzo al Napoli a titolo definitivo (FOTO)

Arrivano novità per quanto riguarda il calciomercato in uscita della Roma Femminile. Tramite un post su Twitter i giallorossi hanno ufficializzato la cessione a titolo definitivo del difensore Tecla Pettenuzzo al Napoli a titolo definitivo. Acquistata dalla Roma nel 2019, la scorsa stagione aveva giocato in prestito alla Sampdoria.

? Tecla Pettenuzzo si trasferisce a titolo definitivo al Napoli. In bocca al lupo Tecla ? #ASRomaFemminile pic.twitter.com/j6ckC8oBYQ — AS Roma Femminile ?? (@ASRomaFemminile) August 14, 2023