Roma Femminile Primavera: ufficiale l'arrivo di Falzone (FOTO)

Nuovo colpo per la Roma Femminile Primavera. Come annunciato dalla società giallorossa sul proprio account Twitter, è ufficiale l'arrivo del difensore centrale Giuliana Falzone. La classe 2007 arriva dal Palermo e, dopo essere stata aggregata in prima squadra per la preparazione estiva, giocherà con la formazione Primavera.

