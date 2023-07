Roma Femminile, Korpela: "Giocare in una squadra del genere è il sogno di ogni calciatrice. Vogliamo lottare in tutte le competizioni" (VIDEO)

Tinja-Riikka Korpela è il nuovo portiere della Roma Femminile. La classe '86 si è legata al club giallorosso fino al 2024 e, dopo l'ufficialità del suo arrivo, ha rilasciato la prima intervista ai canali della società. Ecco le sue parole: "Ho sempre ammirato il calcio italiano, mi piace la passione dei tifosi. La Roma ha vinto lo Scudetto e gioca la Champions League, è il sogno di ogni calciatrice far parte di una squadra che lotta per il titolo e disputa la Champions League. Mi aspetto di conoscere una nuova cultura e un nuovo modo di giocare. Mi piace che ci sia molta tattica e ci si concentri sui dettagli e sulla fase difensiva. Spero di imparare molto e di diventare una giocatrice migliore. Voglio aiutare il più possibile questa squadra sia dentro sia fuori dal campo. Sono un portiere forte e solido, ma so mostrarmi grintosa e decisa quando serve. Ho molta esperienza e voglio metterla a disposizione della squadra. Il lavoro quotidiano è fondamentale, in allenamento e fuori dal campo. Il mio obiettivo è aiutare la squadra il più possibile, vogliamo lottare in tutte le competizioni e fare bene in Champions League".