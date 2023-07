Roma Femminile, Giugliano: "L'obiettivo del prossimo anno? Vincere il triplete. Totti un idolo"

CRONACHEDISPOGLIATOIO.IT - Manuele Giugliano, capitano della Roma Femminile, ha rilasciato una lunga intervista al sito sportivo. Tra i vari temi trattati, la calciatrice giallorossa ha ripercorso gli inizi della sua carriera e si è soffermata sulla sua avventura nella Capitale e sulla sua esperienza in Nazionale. Ecco le sue parole.

La prossima stagione.

«L’obiettivo per il prossimo anno è vincere il triplete a Roma. Semplice no?».

Totti.

«Dopo la vittoria del campionato mi ha scritto un messaggio per farmi i complimenti. Sono rimasta a bocca aperta. Non potevo crederci, Francesco è da sempre uno dei miei idoli. Ci siamo promessi di andare a pranzo insieme».

La nazionale italiana.

«Vestire questa maglia è un motivo d’orgoglio immenso. È il sogno di tutte le ragazze che iniziano a giocare a calcio».

Gli inizi.

«La mia passione per il calcio nasce nella pancia di mamma. Continuavo a scalciare; le ho fatto passare le pene dell’inferno. Mio padre e mio fratello, ex calciatori, mi hanno convinto a provare. Quando ero piccolina, 5-6 anni, giocavo insieme a loro nel campetto vicino a casa».

Il trasferimento alla Torres.

«Era la mia prima esperienza fuori casa. Mi sono realizzata, come calciatrice e come persona, in quell’anno lì».

La prima convocazione in nazionale.

«Ricordo, come se fosse oggi, quel momento. Una gioia immensa; il traguardo più importante per una calciatrice. Io mi aspettavo di fare tutta la trafila giovanile e quella chiamata fu una grande, piacevole, sorpresa».

Il Mondiale del 2019.

«Quel mondiale è stata un’esperienza fantastica. Siamo riuscite a portare, a tutto il movimento femminile italiano, una visibilità senza precedenti. Abbiamo fatto appassionare tante persone che inizialmente erano scettiche. Quest’anno voglio fare il possibile per fare ancora meglio; darò tutta me stessa per aiutare le mie compagne a raggiungere un traguardo storico. Sicuramente oggi le ragazze che sognano di giocare a calcio hanno più possibilità. Io ho vissuto l’evoluzione del movimento femminile sulla mia pelle: sono passata da avere un campetto pieno di buche, con spogliatoi sottoterra, ad avere un campo perfetto, un posto col mio nome e un comodo sedile in pelle. Ricordo che inizialmente avevo un solo mister che faceva tutto; oggi, a volte, sono di più i componenti dello staff, rispetto a noi calciatrici».

La stagione appena terminata.

«Vivere quotidianamente, fianco a fianco con le mie compagne, una stagione del genere è stato fantastico. È stato un motivo d’orgoglio e una liberazione a livello personale. Da quando ho firmato alla Roma non ho fatto altro che pensare a questo obiettivo».

I 40mila per Roma-Barcellona di Champions League.

«Non era mai successo prima. Ci ha fatto capire di aver realizzato grandi cose e allo stesso tempo, ci ha reso consapevoli del lavoro che ancora c’è da fare. È stata un’esperienza unica e un grande passo in avanti per tutto il movimento. Rispetto alle altre nazioni siamo ancora indietro, soprattutto a livello di infrastrutture e riguardo al modo, in cui i club stessi, vedono il calcio femminile».

I riti prepartita.

«La Roma ha realizzato una clip, di dieci minuti, dedicata ai riti miei e di Valentina Giacinti. Comprendono molti momenti delle fasi preparatorie delle partite; a partire dal ritiro fino a pochi minuti prima dell’ingresso in campo. Anche in Nazionale, quando facciamo le riunioni tattiche, devo sempre avere alla mia destra Valentina Cernoia. Quando non è convocata, lascio la sedia libera e non faccio sedere nessuno».

