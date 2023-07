Roma Femminile: Ceasar rinnova fino al 2026

Con un comunicato sul proprio sito, la Roma ha annunciato il rinnovo di Camelia Ceasar fino al 2026 Questo il comunicato:

"L’AS Roma è lieta di annunciare che Camelia Ceasar ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. Camelia è arrivata alla Roma nella stagione 2019-20. Con le sue parate è stata protagonista della vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa. Fondamentale per il percorso in Champions League e la conquista dello Scudetto.

“Quattro stagioni fa è iniziato il mio percorso con la maglia della Roma e dal primo istante mi sono innamorata di questi colori, della città e delle persone”, ha spiegato Camelia. “Ringrazio il Club per essere stato sempre presente, dando a me e alle mie compagne le opportunità per una costante crescita, sono orgogliosa di continuare a rappresentarlo. Ringrazio anche tutta la mia squadra per le emozioni vissute, i traguardi raggiunti e quelli all’orizzonte”.

Finora ha totalizzato 87 presenze e in 32 gare ha chiuso con la porta inviolata."

