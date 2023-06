Serie A Femminile: Linari, Minami, Andressa, Greggi, Haavi e Giacinti nella top 11 della stagione (FOTO)

Sono bei sei le calciatrici della Roma presenti nella top 11 della stagione e si tratta di Linari, Minami, Andressa, Greggi, Haavi e Giacinti. Le giallorosse hanno disputato un'annata davvero splendida, culminata con la storica vittoria del campionato. Ecco la nota della FIGC: "Ecco i facts relativi alla Top 11 della Serie A Femminile TIM della stagione sportiva 2022/23:

● Francesca Durante: Nella Serie A appena conclusa, nessun portiere ha parato più calci di rigore rispetto alla giocatrice nerazzurra (due) e nessuno ha registrato una percentuale più alta di parate tra gli estremi difensori con almeno 20 presenze nel campionato 22/23 (74%).

● Caroline Pleidrup: La classe 2000 del Sassuolo è il più giovane difensore ad aver sia segnato un gol che servito un assist nella Serie A 2022/23 (1+1 per la neroverde) e quello con più passaggi riusciti nella propria metà campo (739).

● Elena Linari: la giallorossa era presente anche nella Top 11 della passata stagione. Oltre a essere il difensore che nella Serie A appena conclusa ha percorso la distanza più ampia con movimenti palla al piede (3107.81m.), la giallorossa è stata – tra le colleghe di reparto – seconda solo a Minami per passaggi riusciti nella metà campo avversaria (435 vs 508).

● Moeka Minami: La giallorossa è stata la giocatrice che nel campionato appena concluso ha completato più passaggi (1140) e giocato più palloni (1689).

● Andressa Alves: come Linari, anche lei era presente nella Top 11 della passata stagione. La giallorossa è la centrocampista che ha segnato più gol nella Serie A 2022/23: 12, almeno quattro più di qualsiasi altra collega di reparto nel campionato appena concluso.

● Julia Grosso: La bianconera (29 agosto 2000) è la più giovane giocatrice ad aver partecipato da almeno 10 marcature nella Serie A 2022/23: tre reti e sette assist per la bianconera.

● Giada Greggi: La giallorossa è la centrocampista che nel campionato di Serie A appena concluso ha percorso la distanza più ampia con movimenti palla al piede (2856.29m.).

● Vero Boquete: La giocatrice della Fiorentina è quella che ha segnato più reti dal dischetto nella Serie A 2022/23 (quattro, su quattro calci di rigore battuti) e – tra le centrocampiste – la seconda migliore marcatrice nel torneo (otto gol) alle spalle di Andressa (12).

● Valentina Giacinti: Tra le giocatrici che hanno segnato il 100% dei loro gol in questa Serie A su azione, la giallorossa è, con Tabitha Chawinga, una delle due che ne contano di più (23 la malawiana, 13 la azzurra). L’attaccante della Roma è anche la giocatrice con più tiri nel torneo 22/23 sia totali (99) che in porta (44).

● Tabitha Chawinga: L’attaccante dell’Inter è stata la migliore marcatrice della Serie A 2022/23 con 23 gol segnati ed è diventata, con Lana Clelland (23 nel 16/17) e Dayane (24 nell’11/12) la 3ᵃ giocatrice straniera capace di chiudere un singolo massimo campionato italiano con almeno 23 reti realizzate dal 2007/08.

● Emilie Haavi: Oltre ad essere, con Tabitha Chawinga, una delle due sole giocatrici ad aver segnato almeno sette gol e servito almeno sette assist in questa Serie A (otto reti e sette passaggi vincenti per la giallorossa) la norvegese della Roma è stata l’attaccante che ha completato più cross nel torneo (corner inclusi): 30, almeno nove più di qualsiasi altra pari ruolo".

