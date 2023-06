Roma Femminile, ufficiale l'arrivo di Kumagai dal Bayern Monaco: "Voglio scrivere una nuova storia per questo club" (COMUNICATO)

Primo colpo ufficiale in casa Roma Femminile: le giallorosse hanno ingaggiato Saki Kumagai dal Bayern Monaco. La giapponese, capitano della nazionale nipponica, ha firmato un contratto fino al 2025. “Sono felice di entrare a far parte della Roma e non vedo veramente l’ora di giocare per questo club”, ha dichiarato Kumagai. Gioia, invece, per l'’Head of Women's Football, Betty Bavagnoli: “Siamo felici e orgogliosi che Saki abbia voluto abbracciare il nostro progetto sportivo”.

Questo il comunicato integrale:

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Saki Kumagai. La calciatrice giapponese ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2025.

Top player di livello mondiale, Saki Kumagai arriva dal Bayern Monaco. Inserita nella lista stilata dal The Guardian delle migliori 100 calciatrici del 2022, Saki ha vinto ben cinque Champions League con la maglia del Lione. Capitana del Giappone, con la sua Nazionale ha vinto il Mondiale nel 2011.

“Sono felice di entrare a far parte della Roma e non vedo veramente l’ora di giocare per questo club”, ha dichiarato la calciatrice giapponese.

“Sono grata alla Roma per aver dimostrato di volermi fortemente e darò il meglio per essere all’altezza della fiducia e delle aspettative della squadra. Voglio scrivere una nuova storia per questo club”.

Kumagai parteciperà al Mondiale in Australia e Nuova Zelanda in quella che sarà la sua quarta partecipazione alla competizione internazionale. Con la sua Nazionale, oltre al titolo vinto nel 2011, è arrivata in finale nel 2015 e ha conquistato l’argento alle Olimpiadi nel 2012.

“Diamo il benvenuto a Saki Kumagai, una calciatrice che, da capitana, ha fatto la storia della nazionale giapponese”, ha dichiarato l’Head of Women's Football Betty Bavagnoli.

“Siamo felici e orgogliosi che Saki abbia voluto abbracciare il nostro progetto sportivo; le sue qualità, da sempre un esempio per tutte nel nostro sport, daranno un contributo fondamentale al nostro percorso di crescita”.

Benvenuta alla Roma, Saki!

