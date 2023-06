Roma Femminile, Spugna: "In finale di Coppa Italia con la Juve non c'è una favorita. Affrontiamo una grande squadra" (VIDEO)

Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma domani alle ore 16:30 allo Stadio Arechi di Salerno, l'allenatore della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso. Queste le sue parole:

"È l'atto finale di una stagione davvero fantastica. Credo che ce lo siamo meritati perché è un trofeo a cui teniamo particolarmente. Vincendolo, ci darebbe la possibilità di portare a casa i tre trofei del panorama italiano e questa sarebbe una grande soddisfazione. Vogliamo fare una grande partita e speriamo di portare a casa questo terzo trofeo".

È una gara unica, quindi si azzera il percorso fatto durante l'anno.

"Assolutamente sì, non credo ci sia una favorita. Noi ci arriviamo forti di un campionato vinto, ma sappiamo benissimo che loro sono una squadra importante e forte. In questi anni lo hanno sempre dimostrato. Anche quest'anno, negli scontri diretti con noi, hanno sempre dato battaglia. Quindi affrontiamo una grande squadra, forse siamo le due migliori della stagione. Ci conosciamo molto bene, sappiamo tutto di tutti, quindi vedremo".

Bisogna temere la voglia di rivalsa della Juventus?

"Sicuramente sì, ma c'è da temere una squadra composta da giocatrici forti e allenata molto bene. È una squadra che in tutti questi anni ha sempre portato a casa qualcosa, quindi anche questa può essere una lettura: il fatto che quest'anno non abbiano ancora vinto, quindi questa diventa un'occasione per portare a casa un trofeo".