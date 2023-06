Roma Femminile, Minami e Kumagai convocate dal Giappone per il Mondiale (FOTO)

Moeka Minami e Saki Kumagai prenderanno parte al Mondiale Femminile, in programma in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto. Le due calciatrice della Roma, infatti, sono state convocate dal ct del Giappone. La società giallorossa si è complimentata con le giocatrice tramite un tweet: "Moeka Minami e Saki Kumagai convocate con il Giappone per il Mondiale".

?? Moeka Minami e Saki Kumagai convocate con il Giappone per la #FIFAWWC ?#ASRomaFemminile pic.twitter.com/3BWLQoUCVJ — AS Roma Femminile ?? (@ASRomaFemminile) June 14, 2023