Roma Femminile: l'U17 giallorossa è Campione d'Italia (VIDEO)

Anno d'oro per le squadre femminili della Roma. Dopo Scudetto e Supercoppa della prima squadra, anche le ragazze dell'Under 17 giallorossa diventano campionesse d'Italia. Decisivo il successo sul Milan ai calci di rigore dopo l’1-1 dei 120’ di gioco. È il primo Scudetto di categoria per le capitoline.

?? CAMPIONESSE D’ITALIA UNDER 17!!! ? Le giallorosse conquistano lo Scudetto ai rigori DAJE!!!! ?❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/DBTCwJ6Knf — AS Roma Femminile ?? (@ASRomaFemminile) June 27, 2023