Roma Femminile: la Severini alla Fiorentina a titolo definitivo

Emma Severini proseguirà la propria carriera alla Fiorentina, stavolta in modo definitivo. La giocatrice classe 2003 e nata a Prato già in questa stagione aveva vestito la maglia viola in prestito. Ora l'accordo per l'arrivo a titolo permanente firmando un contratto che legherà la Severini alla Fiorentina fino al prossimo 2026.