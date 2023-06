Roma Femminile, Feiersinger: "Contenta di essere qui, non vedo l'ora di iniziare. Darò il massimo per vincere lo Scudetto" (VIDEO)

Laura Feiersinger è diventata ufficialmente una nuova calciatrice della Roma. Dopo l'avventura all'Eintracht Francoforte, la centrocampista austriaca andrà a rinforzare la rosa di Alessandro Spugna e ha firmato un contratto fino al 2024. La giocatrice classe '93 ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Roma. Ecco le sue parole: "Questo è un club davvero speciale, ne parlavo prima con Carina. Ho sentito parlarne molto bene, ha una grande storia e questo è uno degli aspetti che mi piacciono di più di un club. Mi piace fare parte di un club con una grande storia".

Giocherai per la prima volta in Italia, cosa ti aspetti dal campionato e da questa esperienza alla Roma?

"Questa è una sfida completamente nuova per me, ho giocato in Germania per 12 anni ed è la prima volta che gioco in un paese di cui non conosco la lingua. Ho voglia di iniziare. Penso che giocare come si fa in Italia sia un ottimo modo di interpretare il calcio. Sono molto contenta di unirmi a questo club".

Cosa pensi del calcio italiano?

"Qui ci sono molte giocatrici tecniche. Si tiene molto il possesso e mi ha sempre dato l'idea che qui ci diverta a giocare".

Che tipo di centrocampista sei?

"Una centrocampista a tutto tondo. Mi piacciono di più i compiti offensivi. Quando ero più giovane giocavo sull'esterno, ora più al centro. Mi piace collegare la difesa all'attacco".

Cosa puoi dare alla squadra?

"Magari un po' del modo austriaco di giocare a calcio. Vengo da un altro paese ed è sempre positivo avere input diversi".

Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione?

"La Roma ha vinto lo Scudetto e mi piacerebbe che si ripetesse. È passato un po' di tempo dal mio ultimo titolo, quindi voglio dare il massimo per vincere presto un altro".