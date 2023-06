Roma Femminile, Bartoli: "Volevamo lo Scudetto da tanti anni. L'abbiamo vinto con cattiveria e umiltà" (VIDEO)

Il capitano della Roma Femminile, Elisa Bartoli, è stata intervistata durante un evento organizzato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri presso gli Internazionali BNL d'Italia, torneo di tennis andato in scena al Foro Italico tra il 2 e il 21 maggio scorso. Queste le sue parole:

Un bilancio del primo anno di calcio professionistico femminile: quali erano e quali sono le differenze con gli altri Paesi?

"Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di viaggiare molto in Europa grazie alla Champions League. Credo che la differenza che ho trovato sia nella differenza di strutture e organizzazione: stadi privati e importanti, strutture di allenamento diverse solo per la femminile. Quindi secondo me l'Italia deve fare un passo in avanti a livello di strutture".

La Roma Femminile è campione d'Italia. Cosa rappresenta per voi questo traguardo e cosa vi aspetta adesso?

"Cercavamo questo traguardo da tanti anni. Questo è il quinto anno in cui faccio parte della Roma: è stato un percorso lungo, pieno di cambiamenti, voluto e raggiunto con cattiveria, lavoro e umiltà. In un campionato diverso da tutti gli altri, perché è stato il primo da professioniste. Devo dire che siamo state brave, faccio i complimenti alla squadra perché non era semplice. Siamo state avanti per tutto l'anno ed è stato un giusto premio".