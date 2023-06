Roma Femminile: Andressa saluta. Il club: "Grazie di tutto, in bocca al lupo" (VIDEO)

"Sono state quattro stagioni di emozioni, coronate dalla conquista di tre trofei. Grazie di tutto Andressa, in bocca al lupo per il futuro": con questo messaggio su Twitter, accompagnato da un video dei migliori momenti della brasiliana in maglia giallorossa, la Roma saluta Andressa. La brasiliana, al termine di una stagione coronata dalla vittoria dello scudetto, non rinnova il contratto con il club giallorosso.

