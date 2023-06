Roma Femminile, 64.252 spettatori totali durante la stagione: nessuno come le giallorosse in Italia

64.252. È il numero di spettatori totali per tutte le partite stagionali della Roma Femminile, tra Serie A, Coppa Italia e Women's Champions League. In Italia, nessuna squadra ha avuto più seguito di quella di Alessandro Spugna, come certificato dal dato per cui le prime 5 partite con più spettatori nella Serie A 2022-23 sono state tutte in casa delle giallorosse.

Oltre che per lo Scudetto e la Supercoppa, la stagione della Roma Femminile sarà da ricordare anche per il primato conquistato dai tifosi sugli spalti.

La squadra di Alessandro Spugna è stata di gran lunga la più seguita d'Italia, coinvolgendo ed entusiasmando i tifosi dal Tre Fontane all'esordio all'Olimpico, passando per le notti europee al Francioni di Latina.

Un dato più di tutti certifica questa supremazia: le prime 5 partite con più spettatori nella Serie A 2022-23 sono state infatti tutte in casa della Roma.

Roma-Fiorentina (Poule Scudetto): 2.767

Roma-Juventus (Poule Scudetto): 2.255

Roma-Juventus (3a di ritorno): 1.770

Roma-Milan (Poule Scudetto): 1.595

Roma-Inter (Poule Scudetto): 1.455

In totale, i tifosi in casa tra Serie A, Coppa Italia e Women's Champions League sono stati 64.252.

La regina di tutte le partite è stata l'andata dei quarti di Champions con il Barcellona quando i tifosi giallorossi hanno sostenuto la squadra stabilendo un primato storico: mai una sfida di calcio femminile in Italia aveva avuto così tanti spettatori.

