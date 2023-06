Italia Femminile, Bartoli: "È stato uno dei migliori anni della mia carriera. Grande campionato e percorso in Champions, ma ora testa al Mondiale" (VIDEO)

Elisa Bartoli, difensore e capitano della Roma Femminile, si trova attualmente nel ritiro dell'Italia per preparare il Mondiale in programma dal 20 luglio al 20 agosto. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali della nazionale.

La Nazionale ha il giusto mix di giocatrici giovani ed esperte?

“Noi esperte possiamo dare tanto alle giovani, così come loro a noi. Quindi è giusto creare questo mix”.

Stagione piena di emozioni, può essere la spinta in più per il Mondiale?

“Sì, con la Roma abbiamo fatto un grande campionato e un grande percorso in Champions League, l'esperienza estera ti aiuta tanto, è un importante bagaglio che mi porto dietro. Ho fatto uno degli anni migliori della mia carriera. Ormai è passato tutto, abbiamo vinto e ora dobbiamo scrivere la pagina del Mondiale. Mi tengo dentro tutte le esperienze, ma ora inizia un nuovo percorso”.

Sabato affrontate il Marocco. Si inizia a respirare l’aria del Mondiale?

“Sabato sarà importante per capire a che punto siamo. Abbiamo un po’ di carico sulle gambe, dobbiamo capire a che punto siamo”.