FOTO - Roma Femminile, i tatuaggi di Spugna per celebrare la vittoria dello Scudetto

La stagione 2022/23 rimarrà un'annata indimenticabile per la Roma Femminile. Le giallorosse, infatti, hanno conquistato lo Scudetto per la prima volta nella loro storia e l'artefice di questa splendida cavalcata è sicuramente Alessandro Spugna. L'allenatore della Roma ha voluto celebrare questa incredibile vittoria con due tatuaggi: la scritta AMOR (al contrario Roma) e la data XXIX.IV.MMXXIII, giorno in cui è stato vinto il campionato (29 aprile 2023).