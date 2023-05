Twitter, Barcellona e Wolfsburg in finale di Champions League Femminile. La Roma: "Complimenti" (FOTO)

La finale della Champions League Femminile sarà Barcellona-Wolfsburg. Le spagnole hanno battuto in semifinale il Chelsea, mentre le tedesche si sono imposte sull'Arsenal. Entrambe, inoltre, hanno affrontato anche la Roma: le giallorosse hanno incontrato il Wolfsburg nella fase a gironi (pareggio per 1-1 e sconfitta per 4-2) e il Barcellona ai quarti di finale (sconfitta per 0-1 all'andata e 5-1 al ritorno). Tramite un messaggio su Twitter, il club giallorosso si è complimentato con le due società per il traguardo raggiunto: "Complimenti a Barcellona e Wolfsburg finaliste di Champions League Femminile".