Serie A Femminile, JUVENTUS-ROMA 2-0: segui il match in tempo reale. Girelli firma il raddoppio bianconero

Ultima giornata della Serie A Femminile che ha visto la Roma vincere il primo Scudetto della sua storia. La squadra di Alessandro Spugna vola a Vinovo, dove affronta la Juventus di Joe Montemurro, in quello che può essere considerato un anticipo della finale di Coppa Italia del prossimo 4 giugno. Ampio turnover per il tecnico giallorosso, che lascia a riposo tutte le titolari, dando spazio a chi ha giocato meno come Ohrstrom in porta, Bergersen in difesa e Roman Haug in attacco.





LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: Aprile; Simon, Lenzini, Salvai, Nilden; Caruso, Pedersen, Cernoia; Cantore, Girelli, Nystrom.

A disp.: Forcinella, Gama, Sembrant, Boattin, Duljan, Gunnarsdóttir, Grosso, Beerensteyn, Bonansea.

All. Joe Montemurro.

ROMA: Ohrstrom; Bergersen, Kollmats, Minami; Selerud, Ciccotti, Losada, Cinotti, Landstrom; Kramzar; Roman Haug.

A disp.: Ceasar, Di Guglielmo, Wenninger, Giugliano, Greggi, Pellegrino, Gilardi, Glionna, Serturini, Petrara.

All. Alessandro Spugna.

Arbitro: Andreano - Assistenti: Conti - Landoni - Quarto Ufficiale: Ceriello.

Primo tempo

33' - Occasione Roma! Cinotti serve Kramzar che stoppa e calcia dall'interno dell'area di rigore: palla alta.

25' - Cooling break per le calciatrici in campo.

23' - Raddoppio bianconero. Girelli firma il gol del 2-0 dopo un errore in area di rigore da parte di Cinotti.

16' - Gol della Juventus. Bianconere in vantaggio grazie al gol segnato da Nystrom con un tiro dalla distanza.

1' - Inizia la gara dopo la guardia d'onore concessa dalle bianconere alle ragazze di Spugna.





PRE PARTITA

13:57 - Riscaldamento in corso.

13:31 - La formazione scelta da Spugna.

Ecco la nostra formazione per la sfida con la Juventus! DAJE ROMA

13:25 - Le giallorosse sono arrivate allo stadio di Vinovo.