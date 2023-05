Roma Femminile, Spugna: "Giusto concedere minutaggio a chi ha giocato di meno"

Alla viglia dell'ultima sfida di Serie A contro la Juventus, ha parlato il mister della Roma Femminile Alessandro Spugna. Le sue parole:

Da dove nasce la scelta di non convocare alcune calciatrici?

"Nasce soprattutto per dare spazio a chi ha avuto un minutaggio inferiore in quest’ultimo periodo e per gestire meglio i carichi di lavoro in funzione della prossima settimana. Poi qualcuna non è al 100% ed è giusto non rischiare nulla".

Cosa si aspetta da questa partita?

"Ci aspettiamo di fare una buona prestazione, di lavorare bene come abbiamo sempre fatto. Non stiamo a guardare quello che sarà il risultato, ma vogliamo fare comunque una buona partita e provare ad arrivare a 70 punti. Per farlo serve vincere a Torino".

Portare tutte le giocatrici alla stessa condizione è una fase di avvicinamento alla finale di Coppa Italia?

"La cosa più importante è arrivare al 4 giugno per la finale di Coppa Italia con tutta la rosa al completo e tutte le giocatrici nelle migliori condizioni possibili, perché può essere una partita molto lunga e quindi ci sarà bisogno di tutte".

(asroma.com)