Roma Femminile, Spugna: "Dobbiamo riconcentrarci sul campionato per preparare al meglio la finale di Coppa Italia" (VIDEO)

Il tecnico della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida di campionato contro il Milan, in programma domani alle ore 14:30. Queste le sue parole:

“L’umore è sicuramente alto, bello. È stata una settimana molto tranquilla e serena. Abbiamo festeggiato, com’era giusto fare, abbiamo avuto anche qualche giorno di riposo perché era necessario. Adesso però dobbiamo riconcentrarci sulle ultime gare di questo campionato, perché ci devono servire per preparare al meglio la gara finale Coppa Italia”.

Come ci si riconcentra?

“Bisogna continuare a fare quanto abbiamo fatto fino adesso, era giusto prenderci qualche giorno per rilassarci un attimo perché lo sforzo è stato pesante, ma abbiamo ancora un impegno importante in una competizione a cui teniamo particolarmente. Vogliamo arrivarci nel migliore dei modi, quindi dobbiamo rimetterci a lavorare come abbiamo sempre fatto”.

Le prossime sfide saranno l’occasione per dare minuti a chi ha trovato meno spazio?

“Assolutamente sì, l’obiettivo è far arrivare tutte al 4 giugno con una buona condizione, con tutte a disposizione per la finale di Coppa Italia”.