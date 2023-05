Roma Femminile, Spugna: "Con l'Inter vogliamo fare una bella prestazione anche per la premiazione" (VIDEO)

Alla vigilia della partita al Tre Fontane contro l'Inter, in scena alle 14.30, il tecnico della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha parlato al canale ufficiale del club giallorosso. "Ci sarà questa premiazione (per la vittoria dello scudetto, ndr) davanti ai nostri tifosi. Ci teniamo a fare una bella prestazione perché è importante mantenere alta l'attenzione in vista della finale di Coppa Italia e poi perché ci sarà la premiazione finale", le sue dichiarazioni.

È un motivo in più per vincere contro l'Inter?

"Sì, vogliamo fare una bella prestazione per provare a vincere la partita. Ormai deve esserci la volontà di vincere tutte le partite, lo vogliamo fare. Ci stiamo preparando per questo e stiamo cercando di mantenere una condizione molto buona e anche per la partita di sabato".

Com'è l'umore?

"L'umore è alto, tutte le ragazze stanno bene. Stiamo cercando di mettere anche un po' di divertimento nelle sedute di allenamento perché è giusto così, ma mantenendo alta sempre la concentrazione".