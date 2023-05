Roma Femminile, Bartoli: "La società è sempre stata in prima linea sui temi sociali. Coppa Italia? Speriamo bene" (VIDEO)

Elisa Bartoli, capitano della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista durante un evento organizzato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ecco le sue parole.

In che modo lo sport, in particolare il calcio, può avere un ruolo dal punto di vista sociale, per esempio il contrasto con la violenza sulle donne?

“La Roma, sono sincera, è sempre stata in prima linea sulla violenza contro le donne e sui temi sociali. Abbiamo fatto tante campagne, ricordo il calendario e la panchina rossa. Inoltre siamo andati in varie scuole per parlare di queste violenze, di temi sociali, per abituare i bambini a farli diventare più sensibili e a crescere in un modo migliore perché non si smette mai di migliorare e imparare. Abbiamo la fortuna di poter parlare, di poter sensibilizzare le persone a livello non solo di parole, ma anche di fatti. Ci sono persone che ci seguono, abbiamo anche delle responsabilità”.

In bocca al lupo per la finale di Coppa Italia.

“Crepi, speriamo bene”.