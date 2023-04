Serie A Femminile, Roma aritmeticamente qualificata alla prossima edizione della Champions League (VIDEO)

La Roma Femminile sta disputando un campionato davvero incredibile e, nonostante non sia ancora terminato, è arrivato il primo verdetto. Le ragazze di Alessandro Spugna infatti si sono qualificate alla prossima edizione della Champions League con sei giornate d'anticipo. La Roma ha 54 punti e la Fiorentina, attualmente terza in classifica, è a quota 38, ma ha una partita in più: la formazione viola quindi può ottenere massimo 15 punti, arrivando così a 53. Solo le prime due squadre classificate infatti ottengono l'accesso alla massima competizione europea.

?? Dopo i risultati di oggi, è ufficiale!

Il prossimo anno sentiremo ancora questo inno ? ? @UWCL #ASRomaFemminile pic.twitter.com/h3xuqamudV — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) April 2, 2023