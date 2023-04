Roma Femminile, Wenninger si ritira al termine della stagione: "Club fantastico, voglio lottare per lo scudetto e la Coppa Italia" (FOTO e VIDEO)

Carina Wenninger si ritirerà al termine della stagione: il difensore della Roma Femminile chiuderà la sua carriera con la maglia giallorossa e inizierà una nuova avventura professionale nella Federazione austriaca.

Ad annunciarlo è la stessa austriaca tramite un video condiviso dai social del club: "Un saluto a tutti i tifosi della Roma. Voglio inviarvi questo messaggio personale per dirvi che mi ritirerò al termine della stagione. È una decisione davvero difficile per me, soprattutto perché sto vivendo una stagione fantastica qui a Roma. Sono contentissima di aver scelto di venire qui lo scorso anno. Mi sono sentita a casa sin dal primo giorno, avete fatto tutto il possibile per farmi sentire a casa. Il motivo di questa decisione è personale. Voglio iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Voglio dedicare più tempo alla mia famiglia e tornare a casa dopo 16 anni. Inoltre, ho la possibilità di lavorare nella Federazione austriaca nel settore femminile per cercare di migliorare le cose per le giovani ragazze - ha spiegato -. Da un lato sono triste, ma dall'altro sono molto felice perché è stata un'esperienza incredibile. I tifosi della Roma sono straordinari. Ho giocato 15 anni nel Bayern Monaco, ma quest'ultimo anno è stato unico perché tutto quello che dicono è vero. La Roma è magica. Voglio dare tutto e fare il possibile per sdebitarmi e vincere due titoli con la maglia della Roma. Voglio lottare per la conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Sono sicura che sia possibile e che insieme possiamo farcela. Non vedo l'ora di giocare le ultime partite al Tre Fontane e di festeggiare insieme a voi tifosi. Grazie davvero Roma per tutto. La città e i tifosi hanno conquistato il mio cuore e sono felice di far parte di questo club fantastico".

Anche la Roma celebra Wenninger dedicandole un messaggio su Twitter: "Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. Una campionessa dentro e fuori dal campo. Ancora importanti obiettivi da centrare con la tua ultima maglia, la NOSTRA! Daje Carina! Daje Roma!".