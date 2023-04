Roma Femminile, Spugna: "La prossima partita deve essere quella determinante. Ci siamo tolti tanto peso"

Nel postpartita di Roma-Juventus, gara vinta dalle giallorosse 3-2, ha parlato Alessandro Spugna.

SPUGNA A LA7

Campionato straordinario, però battere la Juventus è servito.

“Abbiamo messo questo certificato nel momento giusto, abbiamo 12 punti a disposizione e ne abbiamo 11 di vantaggio. La prossima deve essere la partita determinante, abbiamo sofferto tanto nel primo tempo e questo ci aveva permesso di giocare nella ripresa, abbiamo rimontato e non era facile”.

Diventi meno “nordico” dopo questa settimana in attesa di qualcosa di grande?

“Mi sono ambientato bene a Roma, non sono più tanto nordico. Adesso ci riposiamo un po’, poi ci concentriamo su quella che può essere la partita decisiva, poi ricordiamoci che abbiamo una finale contro la Juventus in Coppa Italia da giocare. Oggi ci siamo tolti tanto peso, oggi era molto importante”.