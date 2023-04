Roma Femminile, Linari: "Scudetto? Manca tanto. Pubblico fantastico"

Elena Linari, calciatrice della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito alla grande vittoria per 3-1 contro il Milan nel match valido per la terza giornata della Poule Scudetto. Ecco le sue parole.

LINARI A LA7

Quanto conta questa vittoria?

“Conta tantissimo. Venivamo da due partite intense con il Barcellona e abbiamo avuto poco tempo per recuperare. Oggi si è vista la Roma squadra con il cuore, era importante e volevamo mantenere il distacco. Il Milan ci ha messo in difficoltà anche in Coppa Italia”.

Cosa vi dite tra di voi?

“Cerchiamo di capire nella ripresa quali sono stati i nostri problemi e ognuno dice la sua. Ascoltiamo sempre il capitano, lei è quella che ci aiuta più di tutte. Ascoltiamo ovviamente anche il mister quando arriva”.

Quanto è difficile non festeggiare subito? Un altro scudetto porterebbe a un altro tatuaggio?

“Difficile non festeggiare davanti a questo pubblico, è fantastico. I tifosi ci rendono orgogliosi. Per lo scudetto manca tanto, pensiamo partita dopo partita. Per come sta arrivando e come abbiamo passato potrebbe valere un altro tatuaggio, soprattutto per la gioia di mia mamma”.