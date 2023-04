Roma Femminile, Linari: "Dispiace per il ritiro di Wenninger, ma siamo orgogliosi di averla in squadra"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Roma Elena Linari, centrale della Roma Femminile di Spugna, ha parlato ai microfoni di La7, anticipando i temi della gara e commentando il ritiro annunciato di Wenninger.

Com'è giocare il giorno del tuo compleanno?

“Non mi è mai successo forse di giocare il giorno del mio compleanno. Sono contenta, è il mio lavoro e la mia vita”.

Sul ritiro di ì Wenninger:

“Qualcosa c’era nell’aria, poi finché le cose non le affronti non ci credi fino in fondo. Ci dispiace da una parte, però siamo orgogliose di averla in squadra, vogliamo portare più punti a casa e trofei possibili per onorare la sua carriera”.