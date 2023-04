Roma Femminile, Giacinti eletta calciatrice del mese di marzo dall'AIC (FOTO e COMUNICATO)

Valentina Giacinti continua a stupire tutti. L’attaccante della Roma Femminile è stata premiata dall'Associazione Italiana Calciatori come calciatrice del mese di marzo. La giallorossa ha messo a segno tre reti (doppietta nell'1-5 contro la Fiorentina e gol contro il Milan nel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia) in tre gare e ha trascinato la Roma in finale di Coppa Italia. Ecco l'annuncio dell'AIC: "Da quando veste la maglia giallorossa chiunque può avvertire questa sensazione: Valentina Giacinti a Roma non ha semplicemente traslocato, Valentina Giacinti a Roma sta vivendo. O meglio, sta rivivendo.

Dopo aver dolorosamente lasciato Milano e i colori che ha difeso per diverse stagioni diventandone un simbolo, sembra che Giacinti abbia trovato un nuovo luogo dove piantare le radici, un posto da chiamare casa.

In un certo senso è come se il suo destino e quello della Roma si siano incrociati nello stesso modo in cui è arrivato il primo gol di Giacinti in giallorosso: trovandosi al posto giusto al momento giusto.

La Roma aveva bisogno di un nove, di una giocatrice che in area trova sempre un modo, una in grado finalizzare senza troppi complimenti. In altre parole, a Roma cercavano un bomber, e il caso ha voluto che quel bomber stesse cercando una nuova occasione.

Venti partite e undici gol dopo, il bilancio della permanenza di Valentina Giacinti in giallorosso è positivo, e lo è nella misura in cui dopo mesi possiamo affermare di aver ritrovato la serenità negli occhi e nelle giocate di una delle più forti giocatrici del calcio femminile italiano".

(assocalciatori.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE