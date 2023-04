Roma Femminile, Di Guglielmo: "Fondamentale vincere oggi, riusciamo sempre a far divertire i tifosi"

ASROMA.COM - Al termine della vittoria per 6-1 sul campo dell'Inter, il difensore della Roma Femminile, Lucia Di Guglielmo, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club giallorosso. Queste le sue parole:

Quanto era importante vincere oggi? E con queste modalità…

“Era fondamentale. Siamo venute qui con alte motivazioni, consapevoli dell’obiettivo. Portare a casa la partita con questo risultato, non potevamo chiedere di meglio”.

Tanti gol segnati, le doppiette di Haavi e Glionna. È un attacco che funziona.

“La squadra funziona, fondamentalmente. Ci troviamo, ovviamente mi mancava tanto essere in campo con loro, giocare con loro. La cosa più bella è che riusciamo sempre a far divertire i nostri tifosi. Sono contenta dell'assist, ma sono tanto contenta per Benni”.

Quanto ti è mancato il campo? E come ti senti?

“Come ho detto, il campo mi è mancato tanto. Mi sento bene, sento che le mie percezioni migliorano partita dopo partita. E sono contenta. L'obiettivo era tornar forte per questo finale di stagione. Ed eccomi qui”.

