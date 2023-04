Roma Femminile, Bartoli: "Lo scudetto è il sogno di una vita" - Spugna: "Non avevamo dubbi, farò un tatuaggio..."

LA 7 - Dopo aver conquistato il primo scudetto della sua storia con la Roma Femminile, capitan Elisa Bartoli ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva:

C’eri dall’inizio e ci sei stata fino alla fine. È il gol di una vita?

“È il gol della vita, di un sogno realizzato. Ho iniziato cinque anni fa un progetto importante con la squadra del mio cuore e dopo cinque anni fatti di cadute e vittorie oggi finalmente si festeggia il lavoro di cinque anni. Ringrazio tutte le ragazze che ne hanno fatte parte. Sono veramente emozionata. Ho realizzato il sogno di una vita"

Qual è stato il tuo primo pensiero?

“Ho visto Giguliano cadere in lacrime e il primo pensiero è stata abbracciarla e dirle che siamo campionesse. Lo scudetto va alla città e ai tifosi, a Roma si sa quanto è difficile vincere e finalmente ci siamo riuscite”.

Capello ha detto che quando ha vinto lo scudetto con la Roma hanno festeggiato per 7 mesi...

"Ha ragione Capello, magari festeggeremo per un anno e mezzo…"

A seguire anche il tecnico Alessandro Spugna ha raccontato le sue emozioni:

Le prime sensazioni.

“È tutto vero quindi? Posso dirlo: siamo campionesse. Le sensazioni sono bellissime, non avevamo dubbi. È stata una partita sofferta, come è giusto che sia così, onore alla Fiorentina che è venuta qui a fare la sua partita. Credo che fosse scritto. Devo dire grazie a tutti: dal club alla dirigenza che ha avuto l'ambizione di creare una squadra per vincere qualcosa di importante, le ragazze e lo staff, fatto di grandi professionisti e di grandissime persone".

Quando ha capito che era fatta?

"La partita di sabato scorso con la Juventus ci ha fatto percepire che c'erano quattro match pinti a disposizione, poteva essere fatta. E volevamo chiuderla oggi. È stata settimana tranquilla ma concentrata".

Capello ha detto che quando ha vinto lo scudetto a Roma hanno festeggiato per 7 mesi...

"Per festeggiare sono sempre pronto. Dobbiamo festeggiare e anche tanto ma poi c’è una finale di Coppa Italia da affrontare. Vogliamo anche quel titolo, quindi dobbiamo lavorare bene, ma ci penseremo più avanti. Adesso dobbiamo festeggiare davanti a questo pubblico strepitoso".

Personalmente cosa rappresenta per te?

"Quest'anno siam partiti con un obiettivo importante, rappresenta il grandissimo lavoro di tutti i giorni".

Farai un fioretto?

"Sicuramente farò un tatuaggio, non mi costa caro. E poi credo che dovrò tagliarmi i capelli"