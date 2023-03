Women's Champions League, Roma-Barcellona: presenti anche Tiago Pinto e Nuno Santos

Non poteva mancare la dirigenza giallorossa, rappresentata dal gm Tiago Pinto, per la sfida tra Roma e Barcellona, valida per i quarti di finale della Champions League femminile. Il portoghese, infatti, è presente sugli spalti dell'Olimpico per assistere a quella che è la gara con più spettatori nella storia del calcio femminile italiano. Ad assistere al match anche Nuno Santos, preparatore dei portieri di Josè Mourinho.

Oltre alla delegazione giallorossa, sono tante le personalità presenti: dal presidente della FICG Gabriele Gravina a Damiano Tommasi.