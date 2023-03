Women's Champions League, Roma-Barcellona: le formazioni ufficiali. C'è Bartoli, Serturini preferita a Glionna (VIDEO)

La Roma Femminile è pronta a vivere una notte storica, tanto per il club giallorosso quanto per il movimento calcistico italiano. Alle ore 21, infatti, è in programma la sfida contro il Barcellona, valida per l'andata dei quarti di finale di Women's Champions League, che si giocherà davanti agli almeno 37mila spettatori dello Stadio Olimpico. Per la squadra di Alessandro Spugna sarà l'esordio nell'impianto che solitamente ospita la formazione di José Mourinho.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Greggi, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti.

A disp.: Merolla, Ohrstrom, Di Guglielmo, Cinotti, Landstrom, Losada, Ciccotti, Glionna, Selerud, Kollmats, Petrara, Bruni.

All.: Spugna.

BARCELLONA: Pajos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Bonmati, Walsh, Giujarro; Hansen, Oshoala, Paralluelo.

A disp.: Coll, Font, Colina Panedas, Fernandez, Crnogorcevic, Torrejon, Geyse, Vilamala, Rabano, Syrstad Engen, Ramirez, Lopez.

All.: Giraldez.

Arbitro: Demetrescu (ROU) - Assistenti: Iugulescu (ROU) e Tepusa (ROU) - IV Ufficiale: Bastos (POR) - VAR: Haţegan (ROU) - AVAR: Fesnic (ROU)

IL PREPARTITA

19:44 - La Roma annuncia la sua formazione ufficiale.

19:27 - Le immagini dell'arrivo nell'impianto della squadra di Alessandro Spugna.

19:22 - È già tutto sistemato all'interno dello spogliatoio giallorosso.

19:01 - La Roma Femminile è arrivata allo Stadio Olimpico.