Women's Champions League, Roma-Barcellona: la cantante Noemi si esibirà all'Olimpico nel prepartita (FOTO)

Il 21 marzo alle ore 21 la Roma Femminile giocherà probabilmente una delle gare più importanti della sua storia. Allo Stadio Olimpico infatti andrà in scena la partita contro il Barcellona, valida per l'andata dei quarti di finale di Women's Champions League, e sono attesi oltre 25mila spettatori. Come annunciato dalla società giallorossa, prima del calcio d'inizio la cantante Veronica Scopelliti, meglio nota come Noemi (grande tifosa della Roma), si esibirà live.

?️ La sua voce più la nostra! ? Nel prepartita di Roma-Barcellona ci sarà una live performance di Noemi all'Olimpico! ?❤️ ?? https://t.co/P3AZXKiWp7 #ASRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/qTDZSDp0ac — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) March 14, 2023