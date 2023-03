Women's Champions League, BARCELLONA-ROMA: le formazioni ufficiali. Losada titolare, Greggi parte dalla panchina (FOTO e VIDEO)

Appuntamento con la storia. Oggi alle ore 18:45 la Roma Femminile (alla prima partecipazione in Champions League) affronterà il Barcellona al Camp Nou nel match valido per il ritorno dei quarti di finale. L'andata è terminata 0-1 per la formazione blaugrana, motivo per cui le ragazze di Alessandro Spugna sono chiamate a una vera e propria impresa. Il club spagnolo è una delle migliori squadre al mondo e i numeri in campionato sono davvero spaventosi: 99 gol fatti e 5 subiti in solamente 23 partite. Servirà un miracolo alla Roma, ma sognare non costa nulla.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BARCELLONA: Panos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Bonmati, Walsh, Guijarro; Hansen, Oshoal, Paralluelo.

A disp.: Coll, Font, Codina Panedas, Fernandez, Crnogorcevic, Torrejon, Geyse, Vilamala, Rabano, Syrstad Engen, Ramirez, Lopez.

All.: Giraldez.

ROMA: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Giugliano, Losada; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti.

A disp.: Merolla, Ohstrom, Di Guglielmo, Cinotti, Landstrom, Ciccotti, Glionna, Selerud, Greggi, Kollmats, Kramzar.

All.: Spugna.

Arbitro: Hussein. Assistenti: Rafalski - Diekmann. IV Uomo: Nielsen. VAR: Stegemann. AVAR: Wildfeuer.

PREPARTITA

17:50 - Le calciatrici della Roma sono arrivate al Camp Nou e stanno effettuando la consueta ricognizione prima del match.

17:32 - La Roma comunica la formazione ufficiale.

17:24 - Ecco la formazione ufficiale del Barcellona.