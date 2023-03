VIDEO - Roma Femminile: rifinitura allo Stadio Olimpico in vista del Barcellona

Rifinitura in corso allo Stadio Olimpico per la Roma Femminile, in vista dell'andata dei quarti di finale di Women's Champions League, che le giallorosse giocheranno domani alle ore 21 contro il Barcellona proprio nell'impianto capitolino. Il tecnico Alessandro Spugna testerà soprattutto le condizioni del capitano Elisa Bartoli, ancora in dubbio per un problema alla caviglia.