La FIGC ha annunciato ufficialmente la data e l'orario in cui andrà in scena il big match tra Roma e Juventus, valido per la quinta giornata della Poule Scudetto Femminile. La partita si giocherà allo Stadio Tre Fontane il 22 aprile alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su La7, La7.it e TimVision.

(figc.it)

