Roma Femminile, Wenninger: "Milan avversario tosto, ma al ritorno saremo pronte. Il possesso palla sarà la chiave per passare" (VIDEO)

Al termine di Milan-Roma, l'andata della semifinale di Coppa Italia Femminile terminata 1-0 per le rossonere grazie al gol di Martina Piemonte, il difensore giallorosso Carina Wenninger ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match del Vismara e su quello di ritorno, in programma sabato 11 marzo al Tre Fontane.

Queste le sue parole:

"Il Milan è un avversario tosto. Sono partite bene, a noi è servito un po' di tempo per prendere le misure con la partita. I giochi sono ancora aperti nella gara di ritorno. Siamo migliorate nel corso della partita. Avremmo dovuto sfruttare le occasioni che abbiamo creato. Nel secondo tempo il Milan ha difeso molto bene. Penso che la chiave sia muovere la palla velocemente e giocare alla nostra maniera. Il Milan cerca spesso il lancio lungo, è una squadra molto fisica. Sono brave in quello. Noi dobbiamo giocare il nostro calcio, siamo forti nel possesso palla. Lo abbiamo dimostrato nel secondo tempo e sarà la chiave per passare il turno. Siamo cariche, il risultato è ancora in bilico. È una partita, abbiamo 90 minuti. Un 1-0 in casa significa poco. Sicuramente sarà una partita difficile. Ma sono sicura che saremo pronte".