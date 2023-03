Roma Femminile, Spugna: "Ragazze eccezionali, ora con la Fiorentina con determinazione" - Serturini: "Che emozione vincere all'ultimo"

Al Tre Fontane la Roma rimonta il risultato dell'andata, supera il Milan per 3-1 e vola in finale di Coppa Italia Femminile. Dopo la vittoria il tecnico giallorosso, Alessandro Spugna, ha parlato ai canali ufficiali del club. Le sue dichiarazioni:

L’obiettivo era la finale, è arrivata dopo una partita durissima.

“Che la partita fosse durissima lo sapevamo, lo avevamo messo in preventivo. Le ragazze sono state bravissime, eccezionali. Abbiamo fatto la partita che volevamo, con tanta intensità, cercando di dominarla dall’inizio. Ce la siamo un po’ complicata, con il gol subito, però l’abbiamo ripresa ed è stato un susseguirsi di situazioni favorevoli per rimetterla a posto. Volevamo la finale, ci siamo riusciti”.

La qualificazione è arrivata all’ultimo secondo, voluta a tutti i costi.

“Volevamo ribaltare il risultato. La gara di Milano non c’era piaciuta, non l’avevamo interpretata nel modo giusto, pur avendo avuto delle occasioni. Non l’avevamo giocata da Roma. Questa settimana abbiamo lavorato tanto con umiltà, fame, abbiamo vinto all’ultimo. Ed è anche più bello”.

Si riparte venerdì dalla poule scudetto con Fiorentina-Roma.

“La finale di Coppa Italia sarà a giugno, a campionato concluso e dopo aver giocato in Champions. Non ci dobbiamo più pensare. Ora dobbiamo iniziare la poule scudetto come abbiamo finito il campionato. Andare a Firenze con grande determinazione. Ma sono certo sarà così”.

Oltre al tecnico giallorosso anche Annamaria Serturini ha parlato ai cronisti dopo Roma-Milan:

L’obiettivo era la finale, è stato c’entrato. Ma quanto è stata dura?

“Sapevamo che sarebbe stata dura. Partivamo da uno svantaggio di 1-0, siamo andate sotto di un altro gol, ma poi per fortuna siamo riuscite a recuperare prima dell’intervallo. Negli spogliatoi ci siamo dette: “La finale è lì, dobbiamo andare conquistarla”. Quando abbiamo visto 10 minuti di recupero abbiamo unito le forze e cercato di chiuderla prima dei supplementari. Abbiamo raggiunto un obiettivo, ora pensiamo alla finale”.

Cosa significa vincere all’ultimo secondo?

“Un’emozione incredibile, eravamo stanchissime, il primo caldo. È stato devastante, ma la volevamo troppo, la volevamo fortemente. Ce la meritavamo, è stato fantastico, sono contento per Vicky (Losada, ndr)”.

Come ti senti in questo periodo?

“Molto bene. Abbiamo un periodo molto tosto, molto importante, è necessario mettere minuti nelle gambe. Sono contenta della prestazione, sono felicissima della vittoria, ma questa partita è già archiviata. Ne abbiamo un’altra venerdì che ci aspetta”.

