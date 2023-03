Roma Femminile, Spugna: "Inizia un nuovo mini-campionato. Ci aspettano otto finali" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della prima sfida della Poule Scudetto contro la Fiorentina, in programma domani alle ore 18. Ecco le sue dichiarazioni: "Inizia un mini-campionato nuovo. Non dobbiamo pensare ai punti di vantaggio, ma pensare di affrontare 8 finali perché giochiamo contro le prime 5 della classifica. Saranno tutte molto complicate, difficili. Tutte hanno un obiettivo, chi vuole vincere il campionato, chi vuole arrivare in Champions League. Dobbiamo affrontare gara dopo gara, adesso pensiamo solamente alla Fiorentina".

Bisogna dimenticare il 7-1 della regular season.

"Ogni partita ha la sua storia. Quel 7-1 è stato frutto di una nostra grande gara, del fatto che loro sono rimaste in 10 presto, ci sono state molte componenti. Noi dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi, concentrate al massimo, come abbiamo fatto sabato nella semifinale di Coppa Italia".

La Fiorentina ha avuto 2 settimane di stop, la Roma ha giocato la Coppa Italia. Chi arriva meglio?

"Non lo so, lo sapremo alla fine della partita. Loro hanno avuto molto tempo per riattivarsi, noi invece abbiamo lavorato per giocarci questa finale di Coppa Italia, ci siamo riuscite, abbiamo centrato l'obiettivo. Da un lato può essere molto allenante, sicuramente ci arriviamo con una grande emozione. Sicuramente arrivare alla prima della Poule scudetto con questa finale è un buon viatico".