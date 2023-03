Roma Femminile, Spugna: "Dobbiamo concentrarci solo sul campionato. I tifosi rappresentano l'uomo in più per noi" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la terza giornata della Poule Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni: "Dobbiamo assolutamente concentrarci solo sul campionato. Le insidie? Ovviamente non abbiamo avuto tanto tempo per riposarci, ma credo che le motivazioni che devono spingerci domani sono fortissime. Sicuramente saremo pronte per la partita".

Queste due squadre si conoscono bene, è un vantaggio o uno svantaggio?

"Deve essere un vantaggio, abbiamo affrontato il Milan recentemente. Ci conosciamo bene, ma per noi deve essere assolutamente un vantaggio".

Il Tre Fontane può diventare il nostro fortino?

"Lo è da sempre. La gente ci ha sempre seguito e ultimamente l'interesse sta crescendo sempre di più. Anche domani sarà sold out il Tre Fontane e questo ci fa enormemente piacere. Proprio perché saremo un po' più stanche, il pubblico ci spingerà sicuramente oltre e per noi rappresenta un uomo in più".