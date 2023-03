Roma Femminile, Spugna: "Arrivare in finale è un nostro obiettivo. Il Milan è una squadra attrezzata con giocatrici di qualità" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Queste le sue parole: "Il gruppo sta abbastanza bene, anche se ora c'è stato il problema di Haug, che rimarrà fuori per un po'. Di Guglielmo fortunatamente è tornata in gruppo, è una pedina importante per noi. Ovviamente dovrà ritrovare la condizione fisica, ma è una bella notizia per questo finale di stagione".

In palio c'è la finale.

"La terza finale consecutiva è un nostro obiettivo. Sarà una gara molto importante e che va vista sui 180 minuti perché c'è anche il ritorno. Dobbiamo cercare di fare la nostra partita a Milano, come sempre".

Il Milan è in forma ed è diverso da quello affrontato in campionato.

"Certamente. Stanno bene e hanno continuità di risultati. Ci sono giocatrici molto brave, probabilmente non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma avranno le stesse nostre motivazioni. Affrontiamo una squadra forte e quando arrivi a questo punto della competizione sai che giocherai contro squadre attrezzate".