Roma Femminile, Losada: "Voglio aiutare il club a crescere. Con il Barcellona dovremo aspettare il momento giusto" (VIDEO)

AS ROMA - Intervenuta ai canali ufficiali del club giallorosso, Vicky Losada, centrocampista della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match che la squadra di Alessandro Spugna disputerà stasera contro il Barcellona.

Queste le sue parole:

"Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro nella gara di andata. Nel campionato italiano non siamo abituate a doverci difendere, ci vuole molto coraggio e bisogna lavorare bene come squadra per difendersi e rimanere concentrate. Abbiamo anche avuto delle occasioni negli ultimi 15 minuti. Dobbiamo proseguire in questo modo. Credo sia una gara importante per noi, anche per continuare a crescere e per assicurarci di mostrare la nostra personalità in Europa".

Torni a Barcellona ma stavolta per difendere i colori della Roma. Come ti senti?

"Mi sento bene, sono molto felice. Non ho avuto la possibilità di giocare al Camp Nou a causa del Covid ma ora la vita mi ha dato un'altra opportunità sia a me che alla Roma. Sono molto felice di far parte di questo gruppo, penso che sarà una gara molto importante e voglio aiutare questo club e questa squadra a crescere. Non vedo l'ora di scendere in campo".

Qual è la difficoltà principale per questa partita?

"Come ho detto, siamo una squadra che non è abituata a non avere il possesso palla, per cui potremmo avere delle difficoltà dal punto di vista mentale, ma la gara di andata ci ha insegnato che dobbiamo attendere il momento giusto e rispettare il Barcellona, che è una delle migliori squadre al mondo. Dovremo difendere molto bene perché loro hanno molta qualità. Poi dobbiamo provare a giocare di più. Possiamo farlo anche perché a noi piacere avere la palla tra i piedi ed essere pronte a mostrare la nostra personalità".