Femminile, Onorato (ass. Sport Roma Capitale): "Il match con il Barcellona all'Olimpico è già storia. Spero diventi la normalità"

DIRE - Raggiunto dall'agenzia di stampa, l'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match valido per l'andata dei quarti di finale di Women's Champions League, che la Roma Femminile giocherà contro il Barcellona allo Stadio Olimpico.

Queste le sue parole:

"Saranno 40mila gli spettatori allo stadio Olimpico per una partita che è già storia. E a scrivere questa pagina sono prima di tutto le donne e lo sport. Quello di stasera è un grande traguardo di civiltà per lo sport italiano, ma nel contempo una giornata storica per la Capitale dove le donne, finalmente, riusciranno ad avere il palcoscenico che meritano all'Olimpico. E quei 40mila che hanno scelto di esserci sono la straordinaria risposta della nostra città. Mi complimento con la As Roma: con le atlete, con il management e con la proprietà. Sono orgoglioso del lavoro fatto dal Comune di Roma, che votando all'unanimità una risoluzione che ha come primo firmatario il consigliere Pd Lorenzo Marinone ha fatto in modo che stasera le calciatrici giocassero all'Olimpico e ci regalassero l'onore di entrare con loro nella storia dello sport italiano. Sperando che quello che vedremo stasera diventi la normalità".